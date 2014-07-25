"آبل" تعتزم إطلاق محفظة رقمية لمنافسة Google Wallet

تُجري شركة "آبل" حاليا محادثات مع شركات متخصصة لإطلاق محفظة رقمية منافسة لمحفظة "جوجل والت" Google Wallet، وذلك خلال فصل الخريف القادم، وفق لما أورده موقع The Information.

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة أنه سيتم إطلاق هذه المحفظة بالتزامن مع هاتف "آيفون 6" المرتقب. كما أشار إلى محادثات تجريها "آبل" مع شركة فيزا Visa لمساعدتها على إحداث ثورة في طريقة دفع المستهلكين مقابل المنتجات التي يشترونها.

وإلى جانب محادثات الشراكة التي تجريها "آبل"، تعمل الشركة حالياً على التقنية التي تقف وراء أنظمة الدفع عبر الأجهزة المحمولة. وقالت مصادر إن "آبل" بصدد دمج تقنية الاتصال قريب المدى NFC ضمن هواتف "آيفون" التابعة لها، بينما أكدت مصادر أخرى أن الشركة قد تعتمد لذلك تقنية "بلوتوث" أو شبكات الاتصال اللاسلكية "واي فاي".

وتأتي هذه الأنباء بعد العديد من التسريبات التي أفادت بأن "آبل" تعتزم دخول قطاع ما يُعرف بـ "المحافظ الرقمية" e-wallet الذي سبقتها إليها منافستها "جوجل" من خلال خدمة "جوجل والت" التي تستخدم تقنية NFC في الهواتف الذكية العاملة بنظام التشغيل "أندرويد" التابع لها.

وفي سياق متصل، أطلقت "آبل" مؤخراً ميزة "آيتونز باس" iTunes Pass التي تتيح للمستخدمين إعادة شحن حساباتهم الخاصة في "آيتونز" عن طريق تطبيق "باسبوك" Passbook الذي توفره الشركة مع أجهزتها المحمولة.