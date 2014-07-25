"فيسبوك" تعتزم دمج خدمة "أوبر" مع تطبيق "ماسنجر"

تخطط شركة "فيسبوك" لدمج خدمة السيارات "أوبر Uber" مع تطبيق التراسل الفوري التابع لها "فيسبوك ماسنجر"، وذلك في مسعى منها لاستغلال التطبيق في أمور أخرى غير التراسل والتواصل، وفقاً لموقع "ريكود Recode".

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة أن المؤسس والمدير التنفيذي لـ"فيسبوك"، مارك زوكربيرج عقد محادثات تمهيدية مع المدير التنفيذي لشركة "أوبر"، ترافيس كالانيك، بشأن دمج خدمة السيارات مع تطبيق "فيسبوك ماسنجر".

وتأتي هذه الخطوة من "فيسبوك" على غرار خدمة التراسل الفوري "وي تشات WeChat" التي يستخدمها الصينيون لاستئجار السيارات عبر دمجها مع خدمة طلب السيارات "ديدي ديتش Didi Dache".

ويرى البعض أن دمج "أوبر" مع "فيسبوك ماسنجر" قد يساعد الطرفين، بحيث يساعد الأمر "فيسبوك" في تعزيز قدراتها في مجال التجارة الإلكترونية، بينما سيساعد "أوبر" في الوصول إلى الملايين من مستخدمي تطبيق "فيسبوك ماسنجر" الذي يملك أكثر من 200 مليون مستخدم نشط شهرياً.

وفي حال تمت الشراكة بين "فيسبوك" و"أوبر"، فلن تكون الأولى بالنسبة للأخيرة التي أعلنت في شهر مايو الماضي عن شراكة مع خدمة الخرائط "غوغل مابس".

وكانت "فيسبوك" قد قامت مؤخراً بضم رئيس خدمة المعاملات المالية "باي بال"، ديفيد ماركوس، إلى الفريق المسؤول عن تطبيق "فيسبوك ماسنجر"، وذلك بغية مساعدة الشركة في استغلال التطبيق في زيادة عائداتها.