5 تطبيقات للأجهزة الذكية مُفيدة عند قيادة السيارة

أطلقت كُبرى الشركات التقنية مثل جوجل وآبل أنظمة تشغيل ذكية موجهة للسيارات، بحيث يتم مزامنة الهواتف والحواسب اللوحية مع هذه الأنظمة لإضافة الكثير من الخصائص والخيارات للمستخدم أثناء القيادة. لكن المُستخدمين بإمكانهم الإستفادة من بعض التطبيقات المتوفرة مُسبقاً والتي تُضيف أدوات مُفيدة عند القيادة دون وجود أي حاجة لاستخدام سيارة تدعم أنظمة التشغيل الذكية.

خرائط جوجل – Google Maps

يُعتبر نظام خرائط جوجل الأول من نوعه في هذا المجال، فهو يوفر للمستخدمين الكثير من الميزات أهمها نظام الملاحة Navigation والذي من خلاله يُمكن معرفة الطرق المؤدية من مكان للآخر مع توفير نظام أوامر صوتية لإخبار المستخدم عن الاتجاهات دون الحاجة لمطالعة شاشة الهاتف كل دقيقة لمعرفة الاتجاه. وتُوفر جوجل تطبيق الخرائط بشكل مجاني لمستخدمي أندرويد وآي أو إس.

أسعار الوقود وأقرب المحطّات - WhatGas Petrol Prices

يُمكن للمستخدمين في بعض الدول الاستفادة من تطبيق WhatGas Petrol Prices المجاني، والذي يسمح بمعرفة أقرب محطات الوقود بالإضافة إلى إمكانية معرفة أسعار الوقود في كل محطة. بعد تشغيل التطبيق يقوم بشكل آلي بالتعرف على الموقع الجغرافي للمستخدم ومن ثم عرض محطات الوقود الموجودة. التطبيق يتوفر أيضاً لأجهزة أندرويد وآي أو إس.

البحث عن مواقف - AA Parking

تعمل شركات تطوير أنظمة الملاحة مثل خرائط جوجل، خرائط آبل أو Sygic، على إضافة الكثير من الميزات إلى هذه الخرائط، حيث يُمكن للمستخدمين من خلال تلك التطبيقات البحث عن الفنادق، المطاعم أو حتى مواقف السيارات في بعض البلدان. لكن المستخدمين بإمكانهم الإستعانة بتطبيق AA Parking المتخصص في مجال البحث عن مواقف السيارات فقط. من خلال الموقع الجغرافي للمستخدم يتم البحث عن أقرب المواقف وعرضها على الخريطة مع إمكانية معرفة كيفية الوصول إليها من خلال نظام الملاحة. التطبيق يتوفر بسعر 2 يورو لمستخدمي آيفون وآيباد ونظام أندرويد.

حالة الطرق بشكل حي ومباشر - Trapster

يوفر تطبيق Trapster المجاني شبكة إجتماعية يزيد عدد مستخدميها عن ال 20 مليون مستخدم، وهي شبكة متخصصة في مجال معرفة حالة الطرق بشكل مباشر مع توفير إمكانية التعديل على هذه الحالة. المستخدمين من خلال هذا التطبيق بإمكانهم معرفة أماكن الحوادث، الحفريات، الازدحام أو حتى أماكن وجود دوريات الشرطة. ويُمكن أيضاً التبليغ عن أحد هذه الحالات لإعطاء المزيد من الدقّة لحالة الطرق. التطبيق متوفر مجاناً لمستخدمي أندرويد وآي أو إس.

البحث عن السيارات المستعملة - Carmudi

يوفر تطبيق Carmudi المجاني لمستخدمي أجهزة أندرويد شبكة إجتماعية تختلف عن سابقتها. فهذه الشبكة متخصصة فقط بالبحث عن السيارات المُستعملة حول العالم. التطبيق يدعم دول الإمارات، السعودية وقطر في الشرق الأوسط مع الاتجاه إلى إضافة المزيد من البلدان مستقبلاً.

