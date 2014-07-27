غوغل تطلق موقعاً مخصصاً لـGoogle Translate

أطلقت شركة "غوغل" موقعا جديدا للمساعدة على تحسين خدمة الترجمة التابعة لها "مترجم غوغل" Google Translate.

ويمكن استخدام الموقع الذي هو عبارة عن مجتمع يستهدف خبراء اللغة ومحترفي الترجمة، في تقييم ومقارنة الترجمات الموجودة، فضلا عن إنشاء ترجمات جديدة ومطابقة الكلمات مع نظرائها الصحيحة.

ومع مرور الوقت، قالت غوغل إنها ستعطي المساهمين المزيد من السبل لعرض رؤية أفضل بشأن كيفية استخدام المساهمات لتحسين أدوات ترجمتها.

وذكرت الشركة في منشور لها: "سنقوم أيضا بتحديد مواقع صفحات مجتمع الترجمة لدعم لغة العرض المفضلة لديك".

يذكر أن الموقع الجديد يأتي بعد ميزة مشابهة ضمن خدمة الترجمة "مترجم غوغل"، تمنح المستخدمين القدرة على تقديم تصحيحاتهم الخاصة.