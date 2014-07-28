الاتصال بمتجر التطبيقات App Store في آيفون وآيباد

يُعاني بعض المستخدمين من مشكلة عدم إمكانية الاتصال بمتجر تطبيقات آبل آب ستور حيث تظهر رسالة cannot connect to itunes store على الرغم من وجود اتصال بالإنترنت.

وفي حال واجه المستخدم هذه المشكلة فجأة، يمكن إعادة المحاولة في وقت لاحق لأن المشكلة قد تكون أساساً من المتجر نفسه وليس من جهاز المستخدم. لكن في حال استمرار المشكلة أو عدم وجودها على جهاز آخر فالسبب في هذه الحالة هو التاريخ والوقت.

ويحتاج المستخدم هنا للدخول إلى الإعدادات والتأكد من صحّة التاريخ والوقت، وبمجرد تغييرهم إلى الوقت الصحيح يعود المتجر للعمل مباشرةً.

