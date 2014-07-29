تشغيل التطبيقات المفضلة من أي مكان داخل أندرويد

لا تُعتبر عملية الانتقال بين التطبيقات في نظام أندرويد من الأمور المُعقدة، حيث يقوم المستخدم بالضغط على زر هوم للانتقال إلى الشاشة الرئيسية واختيار التطبيق. لكن يُمكن الآن جعل هذه العملية أسهل من خلال الاستعانة بتطبيق Quick Apps المجاني.

ويسمح التطبيق للمستخدمين باختيار تطبيقين وضبطهما كتطبيقات مُفضلة، بعدها يُلاحظ ظهور آيقونة التطبيق فوق جميع التطبيقات. ولتشغيل أول تطبيق موجود في المُفضلة يتم الضغط مرة واحدة على الآيقونة، أما لتشغيل التطبيق الثاني فيتم الضغط مرتين.

يُمكن اختيار التطبيقات المُفضلة من خلال إعدادات التطبيق، أو يُمكن جعل قائمة التطبيقات عشوائية اعتماداً على أكثر التطبيقات استخداماً.