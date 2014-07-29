تطبيقان يساعدانك في العثور على الأشياء التي تفقدها

العثور على المفاتيح أو أكياس ومحافظ النقود المفقودة يمكن أن يصبح مسألة سهلة من خلال استخدام تطبيق جديد يبطل الحاجة إلى التخمين لمحاولة تذكر مكان تلك الأشياء.

ويمكن لتطبيق "تايل " TILE، الذي يستخدم في هواتف "آيفون" أن يرصد محافظ النقود والسيارات، بل الحيوانات الأليفة من خلال وضع بطاقة بلاستيكية صغيرة تعمل بالبطارية على الأغراض التي يخاف المستخدم أن يفقدها.

وتبيّن هذه البطاقات مكان الشيء المفقود على خريطة على شاشة التلفون الذكي، كما أنها تبث ضوضاء لتحديد الهدف بسهولة أكبر.

وقال نيك ايفانز، المدير التنفيذي لمكتب تطبيق "تايل"، إنه "رغم كل التكنولوجيا التي حولنا ما مازلنا نفقد أشياء".

وباستخدام تكنولوجيا البلوتوث يرصد التطبيق مكان الشيء المفقود داخل نطاق 15 إلى 30 متراً. وإذا فقد خارج المنزل يعرض الهاتف آخر مكان تواجد فيه.

كما يستخدم التطبيق تصنيف المصادر حتى إذا جاء آخرون يستخدمون تطبيق "تايل" في نطاق الشيء المفقود فإنه يتم تحديث مكانه لصاحبه؟

وشرح ايفانز أن "بعض الناس في المجتمع لا يعرفون أن حاجياتك مفقودة، لكن التطبيق يرصد الموقع حتى تعرف أنت أين هو الغرض التي فقدته".

وتطبيق "تايل" ليس وحده في هذا المجال، حيث يعمل تطبيق "تشيبولو" CHIPOLO ، المتوفر على هواتف "آيفون" والهواتف الأخرى التي تستخدم نظام "أندرويد"، بطريقة مماثلة مع بطاقات يمكن وضعها على القلادات والأساور وحمّالات المفاتيح أو على شيء آخر.

ويمكن لمستخدمي التطبيق التحكم بإعداداته للحصول على بلاغ ينبههم إلى أن الشيء الذي وضعوا البطاقات عليه خرج عن نطاق رصد الهاتف.

وفي هذا السياق، قال تاديج جيفسيفار، الذي شارك في تأسيس تطبيق "تشيبولو": "في اليابان يضع بعض مستخدمي تشيبولو البطاقة على أطفالهم حتى عندما يكون أطفالهم في الملعب يتم إبلاغهم إذا خرجوا عن نطاق الرصد".