أفضل تطبيقات ويندوز فون لهذا الأسبوع

دليل التمارين الرياضية - Gym PocketGuide

تُعتبر الهواتف الذكية جزءاً لايتجزأ من حياة المستخدمين اليومية بفضل التطبيقات التي تُساعد في إنجاز مُعظم المهام. ويُمكن لمستخدمي أجهزة ويندوز فون الآن الإستفادة من تطبيق Gym PocketGuide الذي يوفر دليلا كاملا للتمارين الرياضية، فالتطبيق يعتمد على موقع Body Building الشهير ويجلب التمارين منه وبالتالي يُمكن للمستخدم الإطلاع على التمرين مع مشاهدة فيديو لطريقة القيام به.

HowToGymPocketGuideWP

شاشة قفل تفاعلية - Live Lock Screen

يُمكن لمستخدمي نظام ويندوز فون تغيير تصميم النظام بشكل كامل بكل سهولة من خلال الكثير من التطبيقات المتوفرة لهذا الغرض فقط. ويُمكن للمستخدمين تغيير شاشة القفل من خلال تطبيق Live Lock Screen المجاني والذي يوفر 6 تصاميم مختلفة لشاشة القفل، حيث يختلف كل تصميم عن الآخر في طريقة عرض الوقت والتاريخ، التنبيهات بالإضافة إلى التأثير عند فك قفل الشاشة.

HowToLiveLockScreenWP

أحدث الأفلام - Flixster

يحتل تطبيق Flixster المجاني المراتب الأولى بين أفضل تطبيقات ويندوز فون، فمن خلال هذا التطبيق يُمكن التعرّف على أحدث الأفلام السينمائية مع إمكانية معرفة أماكن عرضها والإطلاع على تقييمات الأعضاء وتعليقاتهم. مايُميّز التطبيق هو تصميمه وواجهاته التي تجعل عملية استكشاف الأفلام والانتقال بينها سهل جداً.

الاستماع للأغاني مجاناً - iTube Free

يُعتبر موقع يوتيوب أحد أهم المواقع التي يلجأ المستخدمين إليها للاستماع إلى الأغاني حيث دائماً ماتتوفر أحدث الأغاني عليه مباشرةً. ويُمكن لمستخدمي نظام ويندوز فون تجربة تطبيق iTube Free المجاني والذي يتيح المجال أمام المستخدمين لمشاهدة أكثر من 100 مليون أغنية من يوتيوب، فالتطبيق مُصمم لجعل عملية الوصول إلى الأغاني أسهل من خلال عرض الأشهر والأحدث فضلاً عن قوائم التشغيل الموجهة لهذا الغرض.

HowToiTubeWP

مُزامنة الملفات بين الحاسب والهاتف - Plex

يوفر تطبيق Plex للمستخدمين سيرفر افتراضيا من خلاله يُمكن ربط الحاسب مع الهاتف لاستعراض الصور، الأغاني ومقاطع الفيديو بكل سهولة؛ فالمستخدم لم يعد بحاجة إلى نقل كل البيانات من جهاز للآخر لأنه بتثبيت هذا التطبيق وتثبيت البرنامج المخصص للحاسب تتم عملية المزامنة والوصول إلى الملفات بين الجهازين.