شركة تتيح تحويل "ماك بوك برو" إلى لوحي بشاشة لمسية

أعلنت شركة Modbook المتخصصة بتعديل حواسب "ويندوز" و"آبل" عن توفيرها إمكانية تحويل حاسب "ماك بوك برو" من جهاز محمول إلى حاسب لوحي، وذلك بسعر 1.999 دولار أميركي.

وتتخصص الشركة بتعديل الأجهزة فيما يُعرف بخدمة التعديل ما بعد البيع Aftermarket حيث يتوجب على المستخدم إرسال الجهاز للشركة كي تقوم بتعديله وإعادة إرساله مرة أخرى.

ويحافظ جهاز "ماك بوك برو" لدى تعديله على نفس مواصفاته الاعتادية الأساسية، إلا أن الشركة تقوم بتحويل لوحة المفاتيح إلى قطعة قابلة للفك والتركيب، وتحويل الشاشة إلى شاشة لمسية عبر إضافة لوحة حساسة للمس من تصنيع شركة "واكوم"، مع دعم الكتابة على الشاشة بقلم يدعم 2.048 درجة ضغط.

وتقوم الشركة بتزويد الجهاز بكفالة لمدة ثلاثة أعوام، يتم فيها تغطية العام الأول بشكل مجاني، وذلك كتعويض للمستخدم عن كفالة "آبل" الأصلية التي يتم فقدانها بعد التعديل.

كما توفّر الشركة للمستخدم إمكانية الحصول على جهاز جديد معدل بسعر يبدأ من 3.999 دولار في حال عدم رغبته بتعديل جهازه الأصلي.