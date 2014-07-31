كتاب مجاني لتعليم صناعة لعبة 2D من آبل

أطلقت آبل مؤخراً لغة برمجة جديدة حملت اسم سويفت Swift والتي تجعل عملية كتابة تطبيقات وبرامج لنظامي ماك وآي أو إس أسهل مما كانت عليه في السابق باستخدام لغة Objective-C.

ويُمكن للمستخدمين الآن الحصول على كتاب Swiftris المجاني والذي يُمكن الوصول إليه من الرابط http://goo.gl/n5PG0k، ومن خلاله يُمكن تعلم أساسيات اللغة مع صناعة لعبة ثنائية الأبعاد 2D.

بعد الدخول إلى الموقع يقوم المستخدم بكتابة بريده الإلكتروني في المكان المخصص ومن ثم الضغط على زر Learn More ليظهر بعدها الكتاب مباشرةً مع محتوياته ومايُميّز الكتاب هو وجود شرح مصوّر في كل فقرة.