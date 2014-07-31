موقع لإجراء المكالمات وإرسال الرسائل مجاناً

يعتمد المستخدمون على تطبيقات مثل "فايبر" أو "واتس آب" من أجل إرسال الرسائل أو إجراء المكالمات مجاناً عبر الإنترنت. لكن المستخدمين بإمكانهم تجربة بعض الخدمات الجديدة التي تُقدم ميزات أكثر من التي تُقدمها تلك التطبيقات.

ويُمكن تجربة موقع http://foxycall.com الذي يوفر إمكانية إجراء مكالمات مجانية عند الحصول على رمز ترويجي Promotion Code بالإضافة إلى إرسال الرسائل القصيرة، وما يميز الموقع هو إمكانية إخفاء أو تغيير الهوية عند الاتصال أو تغيير الصوت والاسم من خلال بعض الأدوات المتوفرة.

يُمكن للمستخدم تجربة الخدمة من خلال كتابة رقم هاتفه ومن ثم الضغط على زر Call. ويُمكن إنشاء حساب من خلال زر Enter الموجود في الأعلى، حيث يُمكن تسجيل حساب باستخدام رقم الهاتف أو من خلال فيسبوك.