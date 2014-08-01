"فيسبوك" تطلق تطبيقا يتيح الوصول إلى الإنترنت مجانا

أعلنت شركة "فيسبوك" الخميس عن إطلاق تطبيق جديد يتيح للمستخدمين الوصول إلى العديد من الخدمات الأساسية مجاناً، وذلك في إطار مبادرة Internet.org التي أطلقتها الشركة العام الماضي، والتي تهدف إلى توفير الإنترنت للمستخدمين القاطنين في المناطق النائية من العالم.

وقالت الشركة إن تطبيق "إنترنت دوت أورج " Internet.orgيوفر للمستخدمين تصفح مجموعة "مفيدة" من الخدمات الصحية والتوظيف والمعلومات المحلية من دون الحاجة إلى الاشتراك بالإنترنت.

ومن التطبيقات التي يمكن لمستخدمي التطبيق الوصول إليها عبره، تطبيق "فيسبوك"، وتطبيق التراسل الفوري التابع للشبكة الاجتماعية "فيسبوك ماسنجر"، وتطبيق الطقس AccuWeather، وتطبيق البحث "غوغل سيرتش" Google Search، وتطبيق الموسوعة الحرة "ويكيبيديا"، وعدد من التطبيقات الخاصة بسكان زامبيا.

وتأمل "فيسبوك"، مع تزويد المستخدمين بخدمات أساسية مجاناً عبر التطبيق، في أن تجلب المزيد من الناس إلى الإنترنت ومساعدتهم على اكتشاف خدمات ذات قيمة، وفق تعبيرها.

ولفتت الشركة إلى أن ما يزيد عن 85 بالمئة من سكان العالم يعيشون في مناطق تصلها تغطية الهواتف المحمولة، ولكن هناك 35 بالمئة منهم لا يملكون وصولاً إلى الإنترنت.

وذكرت "فيسبوك" أن تطبيق Internet.org سيكون متاحاً أولًا في دولة زامبيا لمشتركي شركة الاتصالات "أيرتل" Airtel، وأكدت أنها ستواصل العمل على تحسين تجربة التطبيق وإطلاقه في أجزاء أخرى من العالم.