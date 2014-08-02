توقف خدمة "فيسبوك" لفترة وجيزة

شهد موقع "فيسبوك"، الجمعة، عطلاً منع عدداً كبيراً من المستخدمين من الدخول إلى هذه الشبكة الاجتماعية لفترة وجيزة، من دون معرفة السبب وراء ذلك.

وبحسب موقع "داون ديتيكتر" المتخصص في مراقبة هذا النوع من المشاكل، فإن العطل بدأ قرابة الساعة 16,00 ت غ ودام أقل من ساعة.

وأكد متحدث باسم فيسبوك لوكالة "فرانس برس" حصول خلل في الخدمة قائلا إن "أشخاصا واجهوا صعوبة في الدخول الى فيسبوك لفترة وجيزة"، مشيرا الى أن الموقع "عمل على إعادة الخدمة الى الجميع".

ولم يوضح الموقع سبب العطل الذي يبدو أنه تقني.

وسبق لموقع فيسبوك، أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم مع عدد مستخدمين يفوق 1,3 مليار شخص حول العالم، أن تعرض في يونيو لعطل على صعيد العالم أدى الى توقفه عن العمل على مدى حوالي عشرين دقيقة.