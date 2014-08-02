جوجل تطرح تطبيق واجهاتها الرسمية لجميع أجهزة أندرويد

أعلنت شركة جوجل اليوم عن إطلاق تطبيق واجهاتها الرسمية لأندرويد Google Now Launcher مُتاحاً للتحميل وذلك لجميع الهواتف والحواسب اللوحية العاملة بنسخة أندرويد 4.1 وما فوق، وذلك بعد أن كان التطبيق متوفراً بشكل حصري لأجهزة جوجل الرسمية من سلسلة “نيكسوس” وأجهزة “جوجل بلاي”.

ويتيح التطبيق لمُستخدمي أندرويد استبدال واجهات جوجل الرسمية بالواجهات الحالية لهواتفهم وحواسبهم اللوحية. ويعتمد Google Now Launcher على تقديم تجربة استخدام تركز على تسهيل الوصول إلى خدمة البحث “جوجل ناو”، حيث يمكن الوصول إلى الخدمة بمجرد السحب من الطرف الأيسر للشاشة باتجاه اليمين لمُشاهدة بطاقات الخدمة، كما يمكن للمستخدم نطق عبارة “أوكي جوجل” OK Google من أي شاشة، بما في ذلك شاشة القفل كي تبدأ خدمة جوجل بالاستماع إلى أسئلة المستخدم أو أوامره الصوتية.

كما يُقدم التطبيق الواجهات بتصميم يعتمد الأيقونات كبيرة الحجم، وطريقة سهلة في إضافة الاختصارات والتطبيقات المُصغرة إلى الشاشات الرئيسية.

ويأتي إطلاق جوجل للتطبيق كخطوة في إطار سعي جوجل إلى جلب خدمة “جوجل ناو” إلى الواجهة كي تكون الخدمة الرئيسية التي يتفاعل معها المُستخدم للوصول إلى خدمات جوجل، حيث اعتمدت منصة “أندرويد وير” للساعات الذكية كذلك على “جوجل ناو” بشكل رئيسي، وتُخطط جوجل إلى جعل الخدمة هي الواجهة الرئيسية لأجهزتها المُختلفة القادمة مثل “نظارة جوجل” وخدمة التلفاز “أندرويد تي في”.