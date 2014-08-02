60 مليون أغنية مجانا.. كيف؟

يسمح برنامج "آيتونز" للمستخدمين بالاستماع إلى بعض الأغاني بشكل مجاني، أو يُمكن دفع اشتراك شهري والوصول إلى أكثر من 27 مليون أغنية.

لكن المستخدمين بإمكانهم الاستغناء عن دفع مبالغ ورسوم من خلال تجربة برنامج Atraci المجاني والمتوفر على الرابط التالي: http://getatraci.net/

البرنامج يتوفر لأنظمة "ويندوز" و"لينكس" و"ماك"، ويمكن من خلاله الاستماع إلى أكثر من 60 مليون أغنية بشكل مجاني ومن دون أي رسوم أو مدة زمنية محددة.

كل ما يحتاجه المستخدم هو تثبيت البرنامج، وبعد تشغيله يلاحظ المستخدم وجود قوائم للوصول السريع على اليسار أو يُمكن الاستعانة بمحرك البحث للوصول إلى الأغنية المطلوبة.