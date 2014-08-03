تسريب أول صورة لهاتف HTC One M8 بنظام "ويندوز فون"

سرب موقع شركة الاتصالات الأميركية Verison Wireless أول صورة لما يقال إنها النسخة العاملة بنظام التشغيل "ويندوز فون" من الهاتف الذكي "إتش تي سي ون إم 8" HTC One M8.

وتأتي هذه الصورة قبيل الحدث الذي تعتزم "إتش تي سي" عقده في 19 أغسطس الجاري بمدينة نيويورك الأميركية، والذي يتوقع أن يشهد الكشف عن هذا الهاتف.

ويظهر رابط الصورة الموجودة حاليا على خوادم شركة "فرايزون وايرلس" أن الهاتف سيأتي باسم "إتش تي سي إم 8 ويندوز" HTC M8 Windows، كما تظهر الصفحة هاتف "إتش تي سي ون إم 8" مع الشاشة الرئيسية لنظام "ويندوز فون 8.1".

ومع أن شركة "إتش تي سي" معروفة بإنتاج الهواتف الذكية العاملة بنظام التشغيل أندرويد، إلا أنها أطلقت سابقا هواتف بنظام التشغيل ويندوز فون، مثل "إتش تي سي 8 إكس" HTC 8X، و "إتش تي سي 8 إس" HTC 8S، و"إتش تي سي 8 إكس تي" HTC 8XT.

ويقدم هاتف "إتش تي سي ون إم 8" الذي يعمل بنظام التشغيل "أندرويد" من غوغل، شاشة بقياس 5 بوصات وبالدقة الكاملة 1080p، و2 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، ومعالجا رباعي النوى بتردد 2.3 غيغاهرتز ومن نوع "سنابدراجون 801"، وبطارية بسعة 2,600 ميلي أمبير/ساعة.

وليس من الواضح ما إذا كانت هاتف "إتش تي سي ون دبليو 8" المرتقب سيقدم نفس مواصفات أخيه "إتش تي سي ون إم 8" الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد أو لا.