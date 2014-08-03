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تغيير الوجوه التعبيرية Emoji في أندرويد

المصدر: دبي- البوابة العربية للأخبار التقنية
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يأتي نظام أندرويد بشكل افتراضي مُزوّداً بلوحة مفاتيح مخصصة للوجوه التعبيرية أو مايعرف بـ Emoji. لكن هذه الوجوه التعبيرية تتوفر بأكثر من تصميم، حيث يُمكن ملاحظة الفرق عند استخدامها في أندرويد أو آي أو إس.

لذا يُمكن لمستخدمي أندرويد الإستفادة من تطبيق Emoji Switcher المجاني والذي يسمح للمستخدم باختيار تصميم الوجوه التعبيرية التي يرغب باستخدامها ضمن النظام.

التطبيق يحتاج للحصول على صلاحيات الجذر Root بالإضافة إلى ضرورة تثبيت تطبيق BusyBox، حيث يقوم المستخدم بتثبيت هذا التطبيق أولاً ثم تثبيت تطبيق تغيير الوجوه التعبيرية.

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