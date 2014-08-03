موقع لتنزيل الكتب مجاناً

يحتوي الإنترنت على ملايين الكتب الإلكترونية التي يُمكن الوصول إليها عن طريق روابط مباشرة أو من خلال مُحرك بحث جوجل. لكن لتحسين جودة نتائج البحث يُمكن الاتجاه لاستخدام مواقع متخصصة في هذا المجال.

ويُمكن للمستخدمين الاستعانة بموقع http://manybooks.net الذي يوفر مجموعة كبيرة من الكتب الإلكترونية بشكل مجاني، حيث يُمكن تنزيل الكتاب مباشرةً على الحاسب وبالصيغة التي يُفضّلها المستخدم.

بعد الدخول إلى الموقع يُمكن تصفّح المحتويات من خلال القائمة الموجودة على اليسار حيث يمكن استعراض الكتب حسب الكاتب أو التصنيف، كما يُمكن استخدام محرك البحث للوصول إلى كتاب مُعيّن.



