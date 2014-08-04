في غوغل كروم.. تكبير الصور بوضع مؤشر الماوس عليها

في الشبكات الاجتماعية مثل "فيسبوك" أو "تويتر"، يتم تصغير الصور التي يتم عرضها في الشريط الزمني للمستخدم، بحيث يحتاج المستخدم إلى فتح بعض المشاركات بشكل كامل للاطلاع على الصورة بشكل أكبر.

لكن مستخدمي غوغل كروم بإمكانهم الاستفادة من إضافة Hover Zoom<http://hoverzoom.net> التي تسمح بتكبير الصور من خلال وضع مؤشر الماوس عليها من دون وجود أي حاجة لفتح المشاركة في صفحة منفصلة.

كل ما يحتاجه المستخدم هو تثبيت الإضافة فقط، بعدها وبمجرد وضع مؤشر الماوس فوق الصورة يلاحظ ظهور آيقونة للدلالة على تكبير الصورة، ومن ثم تظهر الصورة بحجم أكبر.