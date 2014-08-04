"فيسبوك" تتيح ميزة حفظ المشاركات لقراءتها لاحقاً

أطلق موقع "فيسبوك" قبل فترة ميزة جديدة يُمكن من خلالها حفظ المشاركات من أجل قراءتها في وقت لاحق عند تصفح الموقع باستخدام الأجهزة الذكية أو الحواسب.

ولحفظ أي مشاركة لقراءتها في وقت لاحق يضغط المستخدم على السهم الموجود بجانب المشاركة ليلاحظ وجود خيار حفظ Save الذي بمجرد الضغط عليه تتم إضافة المشاركة مباشرةً.

ويُمكن لمتصفحي فيسبوك عن طريق الحاسب الوصول إلى قائمة المشاركات المحفوظة من خلال القائمة الجانبية الموجودة في الصفحة الرئيسية، حيث يلاحظ وجود Saved تحت أيقونة الرسائل في تلك القائمة. أما مستخدمو الهواتف الذكية فمن خلال تبويب المزيد More الموجود في الأسفل، حيث تتوفر نفس القائمة في ذلك التبويب.

أخيراً في حال عدم وجود خيار الحفظ، يُمكن تغيير اللغة في فيسبوك إلى English US للحصول على هذه الميزة، حيث يعمل فيسبوك على توفير الميزات الجديدة لمستخدمي هذه اللغة أولاً ثم بقية اللغات.