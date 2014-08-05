آيسر تكشف عن شاشة جديدة بدقة 4K

أعلنت شركة آيسر التايوانية عن طرح شاشة جديدة لأجهزة الكمبيوتر بقياس 28 إنش وبدقة 4K، تعتزم طرحها بسعر منافس يبلغ 600 دولار أميركي، وهو أقل بحوالي 100 من سعر الشاشات المُنافسة بنفس المواصفات.

وتقدم الشاشة التي تحمل رقم الطراز B286HK عدة وضعيات استخدام تتيح تدوير الشاشة بجميع الجهات، كما زوِّدت الشاشة بمنافذ عدة مثل HDMI و MHL و DVI و DisplayPort و mini DisplayPort بالإضافة إلى منفذ USB 3.0.كما تتضمن الشاشة مكبري صوت.

ويحيط بالشاشة حواف رمادية اللون في حين تتوضع أزرار التحكم في أسفل الشاشة حيث يوجد خمسة أزرار تتيح التحكم بإعدادات الشاشة المختلفة.

من المفترض أن تطرح آيسر الشاشة للبيع عبر المتاجر الإلكترونية المختلفة للبيع خلال الأيام القليلة القادمة.