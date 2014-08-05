17000 ينضمون لطالب نمساوي في دعوى ضد "فيسبوك"

قال شاب نمساوي يدرس القانون اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 17 ألف شخص انضموا لدعوى قضائية ضد موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي على الإنترنت بداعي انتهاك مزعوم للخصوصية.

وفي الأسبوع الماضي ناشد ماكس شرمز (26 عاما) مليار مستخدم للموقع الانضمام لدعوى قضائية أقامها أمام محكمة فيينا التجارية في إطار حملته ضد فيسبوك.

ووفقا للقانون النمساوي يحق لمجموعة من الناس اختيار شخص واحد ليمثلهم وهو شرمز في هذه الحالة.

وقال شرمز إن صدى دعوته كان "أكبر بكثير مما تخيل" وأوضح أن أغلب المشاركين من أوروبا.

وأضاف "رسائل البريد الالكتروني وردود الأفعال إيجابية حقا والأهم من ذلك أن عددا كبيرا من الناس قال أخيرا إن شخصا ما يفعل شيئا في هذا الصدد".

ويطالب شرمز بتعويض 500 يورو (670 دولارا أميركيا) لكل مستخدم لـ"فيسبوك" بسبب انتهاكات مزعومة لخصوصية بياناتهم بما في ذلك مساعدة وكالة الأمن القومي الأميركية في برنامج لجمع معلومات شخصية لمستخدمي فيسبوك وغيره من المواقع.

وقال شرمز إن بعض المشاركين في حملته قدموا تبرعات مالية مضيفا "من المهم أن ترى أن الحصول على أموال ليس الدافع بالنسبة الى معظم الناس ولكن دفع القضية للأمام".

ودعا شرمز الذي رفع دعوى أخرى ضد فيسبوك أمام محكمة العدل الأوروبية آخرين للانضمام إلى دعواه التي تنظرها محكمة فيينا بالدخول على موقع إلكتروني خاص بالحملة.

وتعرض فيسبوك الذي رفض التعليق لانتقادات من قبل بشأن انتهاك قوانين حماية البيانات.