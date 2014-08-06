بديل ذكي للتقويم الرئيسي في أجهزة "آيفون"

رغم وجود برنامج "تقويم" ونظام للتذكير بالمهام اليومية في جميع أجهزة "آيفون"، فإن الكثير من البدائل التي تُغني عن هذه التطبيقات الأصلية تتوفر للمستخدمين في آبل "ستور".

ولعل من تلك البرامج، يُعتبر تطبيق Timeful المجاني أحد أفضل البدائل، حيث يسمح للمستخدمين بمزامنة التقويم من جي ميل ـ gmail، آي كلاود وغيرها، بالإضافة إلى قائمة المهام اليومية، وبالتالي لا يحتاج المستخدم إلى إعادة إدخال كل البيانات.

نظام "التقويم" المتوفر داخل التطبيق ذكي، فهو يقوم بتحليل مواعيد المستخدم ونشاطاته، ليقترح عليه أوقات المواعيد عند تسجيلها. كما يحتوي على نظام لتذكير المستخدم بمواعيده.