تويتر تحدث تطبيق "فاين" لنظام "آي أو إس"

أطلقت تويتر الثلاثاء تحديثا جديدا لتطبيق خدمة مشاركة الفيديو القصير التابعة لها "فاين" Vine لنظام "آي أو إس" المشغل لأجهزة شركة آبل المحمولة، وذلك ليجلب معه المزايا والتحسينات التي وصلت إلى نسخة نظام أندرويد قبل أيام.

ويجلب الإصدار الجديد الذي يحمل الرقم 2.2.0 تحسينات على مسألة التحكم بالتنبيهات التي يستقبلها المستخدم عبر الإشعارات أو في تبويب "النشاط" Activity، حيث أصبح بإمكان المستخدم تخصيصهما عن طريق الوصول إلى قائمة الإشعارت في الإعدادات.

وقامت تويتر في تحديث الثلاثاء بإعادة تصميم شاشة المشاركة لتمنح المستخدم القدرة على مشاركة الفيديو للعامة أو كرسالة، أي أصبح بإمكان المستخدم تسجيل الفيديو ومن ثم أخذ القرار بكيفية المشاركة.

كما يأتي شريط الملاحة الجديد الذي يظهر أسفل الشاشة لتسهيل التنقل، حيث أصبح بالإمكان التبديل بين التبويبات بنقرة واحدة بدلا من اثنتين، إضافة إلى منح المستخدمين مساحة أكبر لعرض الفيديو، حيث يختفي الشريط العلوي أثناء المشاهدة.

وأصبح تطبيق "فاين" لنظام "آي أو إس" يدعم عددا من اللغات، هي العربية والعبرية والإنجليزية البريطانية. ويمكن لمستخدمي الإصدار 6.0 وما فوق من نظام "آي أو إس" تنزيل الإصدار الجديد الذي يأتي بحجم 11.6 ميجغابايت من متجر "آب ستور".