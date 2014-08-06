"ريبوست" يفتح الباب لإعادة مشاركة الصور في إنستاغرام

لا يقدم تطبيق "إنستاغرام" الكثير من التفاعلية عندما يتعلق الأمر بمشاركة الصور، فالمستخدم بإمكانه تسجيل إعجابه بالصور أو كتابة تعليق فقط دون وجود خيار إعادة المشاركة Share كما هو الحال في مواقع مثل فيسبوك أو تويتر.

لكن المستخدمين الآن بإمكانهم إعادة نشر الصور من جديد، والمشاركة فيها عبر الاستعانة بتطبيق Repost for Instagram المجاني المتوفر لأجهزة آيفون وأندرويد، والذي يسمح بإعادة مشاركة الصور بكل سهولة.

المستخدم بحاجة فقط إلى تثبيت التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام حسابه في إنستاغرام ليظهر له حسابه والشريط الزمني Timeline الخاص به، والذي يحتوي على الصور التي يقوم الأصدقاء بمشاركتها. يختار المستخدم الصورة التي يرغب بإعادة مشاركتها على حسابه، ويضغط على زر Repost ليتم مشاركتها بشكل فوري.