خبير: "آيفون 6" سيقدم بطارية أكبر بنسبة 45%

قال محلل صيني إن شركة "آبل" تعتزم تزويد هاتفها الذكي والذي يتوقع أن يطرح للأسواق نهاية سبتمبر المقبل "آيفون 6"، ببطارية ذات سعة أكبر مقارنة بهاتفها الحالي "آيفون 5 إس".

وقال سونج تشانج شو المحلل على موقع "ويبو" Weibo الذي يُعدّ النسخة الصينية من موقع التدوين المصغر "تويتر"، نقلًا عن مصادر تورِّد لـ"آبل"، إن الطراز الذي سيأتي بشاشة قياس 4.7 بوصات من هاتف آيفون 6 سيقدم بطارية بسعة 2,100 ميلي أمبير/ساعة.

وأضاف "هذه السعة تمثل زيادة بنسبة 45.8 بالمئة مقارنة بهاتف "آيفون 5 إس" الذي تأتي بطاريته بسعة 1,440 ميلي أمبير/ساعة".

وكانت صور تسربت الشهر الماضي، قد أظهرت أن هاتف "آيفون 6" سيقدم بطارية بسعة 1,810 ميلي أمبير/ساعة، ولكن وفقًا لسونج فإن هذه البطارية ذات السعة الأصغر، كانت للأغراض التجريبية خلال مرحلة التطوير النهائية للمنتج.

وذكر سونج أن التصميم النهائي لطراز 4.7 بوصات من هاتف آيفون 6 المرتقب سيأتي مع بطارية أكبر مما ظهر في التسريبات السابقة، حيث سيقدم بطارية بسعة 2,100 ميلي أمبير/ساعة.

وتعد سعة البطارية إحدى أبرز مشكلات الهواتف الذكية حاليًا حيث لا تكفي البطارية للعمل لمدة طويلة، وهو الأمر الذي تعمل الشركات على تحسينه مع كل إصدار جديد من منتجاتها.

هذا ولطالما سخرت شركة سامسونج التي تعد أكبر منافسي آبل في إعلاناتها من قلة سعة بطاريات هواتف آيفون وما يؤدي ذلك من معاناة لمستخدميها، وهي التي قدمت في هاتفها الذكي جالاكسي إس 5 بطارية بسعة 2,800 ميلي أمبير/ساعة.

وتذكر الأنباء أن شركة آبل تعتزم الكشف عن هاتف آيفون 6 في التاسع من شهر سبتمبر المقبل، حيث يتوقع أن تعقد الشركة حدثًا إعلامياً لذلك.