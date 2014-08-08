تسريب أول صورة لهاتف "لوميا 730" المرتقب

حصل موقع "ويندوز فون سنترال" WP Central على الصور الأولى لما يُقال إنه هاتف “لوميا 730″ أو هاتف "السلفي" الذي تعتزم شركة طمايكروسوفت" الكشف عنه قريبًا خلفًا لهاتف "لوميا 720" الذي أطلقته شركة نوكيا العام الماضي.

ويمتاز الهاتف الذي يُطلق عليه أيضًا الاسم الرمزي "سوبرمان"، بأنه سيقدم كاميرا أمامية قادرة على التصوير بدقة 5 ميجابكسل، وذلك بغية تمكين المستخدمين من التقاط صور شخصية أو ما بات يُعرف باسم “سلفي” Selfie، بجودة عالية.

وإلى جانب الكاميرا، يتوقع أن يقدم هاتف “لوميا 730″ الذي يندرج تحت فئة الهواتف متوسطة المواصفات، شاشة بقياس 4.7 بوصات وبدقة 720p، و 1 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 8 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية.

وفيما يتعلق بباقي المواصفات، يتوقع أن يعمل الجهاز بمعالج رباعي النوى بتردد 1.2 جيجاهرتز، مع بطارية بسعة 2,000 ميلي أمبير/ساعة، أما الكاميرا الخلفية فيتوقع أن تأتي بدقة 6.5 ميجابكسل.

وكشفت الصور المسربة أيضًا عما يبدو أنه التحديث القادم للبرنامج الثابت Firmware الخاص بهواتف "لوميا"، والذي يظهر أنه سيأتي تحت الاسم الرمزي Debian Red.

وتعتزم شركة مايكروسوفت أيضًا الكشف إلى جانب هاتف لوميا 730، عن هاتف آخر هو لوميا 830 أو ما يحمل الاسم الرمزي "تسلا" Tesla، والذي تشير المعلومات إلى أنه سيكون هاتف عالي المواصفات بسعر معقول مع كاميرا خلفية تعمل بتقنية PureView.

ويتوقع أن يجري الكشف عن كلا الجهازين خلال الأشهر القادمة، خاصة بعد أن قام رئيس قسم الأجهزة لدى مايكروسوفت، ستيفن إيلوب خلال اجتماع داخلي عُقد قبل مدة بالكشف عن الجهازين.



