مسنجر فيسبوك يدعم "أندرويد وير"

أطلقت شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحديثًاً جديداً لتطبيق الدردشة الخاص بها على أندرويد "فيسبوك مسنجر"، ومن أبرز ما يجلبه التحديث الجديد هو دعم منصّة الساعات الذكية من جوجل "أندرويد وير" Android Wear.

وبفضل التحديث، بات بإمكان مُستخدمي الساعات الذكية العاملة بمنصة "أندرويد وير" استقبال رسائل الدردشة الواردة مباشرةً على شاشة الساعة، والرد عليها صوتياً، بالإضافة إلى إمكانية الإعجاب بها أو كتم التنبيهات، دون الحاجة للرجوع إلى نسخة التطبيق الموجودة في الهاتف.

كما شمل التحديث الجديد للتطبيق تحسينات في طريقة عرض التنبيهات الخاصة به وذلك على الهواتف والحواسب اللوحية بنفس الميزات التي توفّرت للساعة، حيث بات بإمكان المُستخدم مُشاهدة الرسالة الواردة من خلال شريط التنبيهات في هاتفه أو حاسبه اللوحي، والرد عليها والإعجاب بها أو كتم التنبيه الخاص بها دون الحاجة لفتح التطبيق نفسه.

يُذكر أن جوجل كانت قد أعلنت في مؤتمرها الأخير Google I/O 2014 عن الإطلاق الرسمي لمنصة "أندرويد وير" الخاصة بالساعات الذكية، وتتوفر حتى الآن ساعتان في الأسواق تدعمان المنصة الجديدة، وهما ساعة LG G Watch و Samsung Gear Live، ومن المتوقع أن تطرح موتورولا ساعتها Moto 360 قريباً في الأسواق.