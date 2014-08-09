اختفاء خدمة الترجمة على "تويتر"

أبلغ عدد من مستخدمي موقع التدوين المصغر "تويتر" أن خدمة الترجمة التي يوفرها الموقع للمستخدمين، قد اختفت فجأة كما ظهرت فجأة قبل نحو شهرين.

وتسمح الخدمة لمستخدمي "تويتر" بترجمة التغريدات من أي لغة إلى اللغة التي يريدون، وذلك باستخدام خدمة الترجمة من محرك البحث "بينغ" التابع لشركة "مايكروسوفت".

وليس من الواضح ما إذا كان اختفاء خدمة الترجمة عاما لجميع المستخدمين أو أنه محصور بعدد منهم، وإن كان عاماً فلا يُعلم إن كانت تويتر تعتزم إعادتها في المستقبل.

وكانت تويتر قد جلبت خدمة الترجمة إلى موقعها، سعياً منها إلى توفير المزايا التي يحتاجها مستخدموها حول العالم والذين يتكلمون ويغردون بلغات مختلفة.