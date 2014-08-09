تقنية جديدة تتيح شحن الأجهزة الإلكترونية عن بعد

قد يتمكن مستخدمو الهواتف الذكية والحواسب اللوحية والأجهزة الإلكترونية الأخرى قريبًا من شحن أجهزتهم لاسلكيًا عن بُعد، بفضل تقنية جديدة تُدعى يو بيم uBeam من تطوير شركة أمريكية ناشئة بنفس الاسم.

وتستخدم "يو بيم" الموجات فوق الصوتية لبث الطاقة عبر الهواء، حيث تتألف من قاعدة شحن مُتصلة بالكهرباء، تقوم بتحويل الطاقة الكهربائية إلى موجات فوق صوتية تقوم ببثها في الغرفة، ومن جهة أخرى يستقبل الهاتف المزوّد بمُستقبِل خاص هذه الموجات ويحوّلها مرة أخرى إلى طاقة تُغذي بطارية الهاتف. وتتيح هذه التقنية للمُستخدم شحن أجهزته بمجرد وجوده في نفس الغرفة التي توجد فيها قاعدة الشحن.

وبحسب الشركة فإن اعتماد التقنية على الموجات الصوتية عالية التردد يجعل مرور هذه الموجات عبر الجدران أمرًا غير ممكن، لهذا لا يُمكن أن يصل مدى بث قاعدة الشحن لتغطية بيت بأكمله، لكن قاعدة شحن واحدة ستكون كافية لتغطية غرفة كاملة وشحن الأجهزة في أي مكان داخل الغرفة.

وقد قامت بتطوير التقنية "ميرديث بيري"، ريادية أعمال تبلغ من العمر 25 عامًا، وقد بدأت بتطوير التقنية عندما كانت طالبة في جامعة بنسيلفينيا الأمريكية. وبحسب ما قالت “بيري” لموقع "إنجادجت" الإلكتروني، فإن شركتها قامت بتطوير أول نموذج تجريبي من التقنية، استعدادًا لطرحها خلال المستقبل القريب بشكل تجاري للمُستهلكين.

ُيذكر بأن شركة "يو بيم" قد حصلت على تمويل من مُستثمرين عدة من بينهم "ماريسا ماير" المديرة التنفيذية لياهو.

