سامسونغ تكشف عن ساعتها الذكية Gear Solo بداية سبتمبر

تكشف شركة "سامسونغ" مطلع الشهر المقبل سبتمبر وخلال حدثها المزمع عقده في العاصمة الألمانية، برلين، عن ساعة ذكية قادرة على إجراء مكالمات هاتفية، من دون أن ترتبط بهاتف ذكي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب نيوز".

ونقلت الوكالة عن مصادر في الصناعة أن "سامسونغ" التي تحركت في الآونة الأخيرة لتعزيز حضورها في سوق الأجهزة القابلة للارتداء، تعتزم إطلاق ساعة ذكية باسم "جير سولو" Gear Solo ستكون مجهزة ببطاقة "وحدة هوية المشترك العالمي" USIM.

وذكرت مصادر الوكالة أن الساعة الذكية المرتقبة سيجري الكشف عنها خلال الحدث المزمع عقده في 3 سبتمبر المقبل ببرلين، إلى جانب الجيل القادم من سلسلة الهواتف اللوحية "غالاكسي نوت".

ويرى المراقبون أن إطلاق هذه الساعة مهم، نظرا لكون الساعات الذكية التي أطلقتها "سامسونغ" سابقاً تحتاج لربطها بالهواتف الذكية لإجراء مكالمات هاتفية، فمع الميزة الجديدة لن يكون المستخدم في حاجة إلى حمل الهاتف دائماً للاتصال.

ووفقاً للوكالة، فلن تدعم ساعة "جير سولو" سوى اتصالات الجيل الثالث، كما سيكون من الممكن استخدامها كساعة ذكية تقليدية من دون تجهيزها بشريحة اتصال. وكانت شركة "سامسونغ" قد كشفت في يونيو الماضي عن ساعتها الذكية "جير لايف" Gear Live التي تعد أول أجهزتها التي تعمل بمنصة "أندرويد وير" التابعة لشركة "غوغل" والتي تعد نسخة معدلة من نظام التشغيل أندرويد مخصصة للأجهزة القابلة للارتداء.

وتأتي ساعة "جير لايف" المقاومة للماء والغبار بشاشة قياس 1.63 بوصة ومن نوع "آمولد" AMOLED، إلى جانب مستشعر لمعدل نبضات القلب.