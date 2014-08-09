غوغل تدفع 250 مليون دولار لمكافحة صيدليات غير شرعية

اضطرت مجموعة "غوغل" العملاقة إلى دفع 250 مليون دولار ولمدة 5 سنوات، للمساهمة في مكافحة الصيدليات الأجنبية الإلكترونية التي تبيع بطريقة غير شرعية أدوية لزبائن أميركيين.

ويندرج هذا الالتزام في إطار اتفاق ودي أبرمته المجموعة الأميركية لوضع حد لملاحقات قضائية كانت تتهم بموجبها بعدم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الصيدليات غير الشرعية من استخدام شبكتها الإعلانية الإلكترونية، وتم التقدم بهذه الشكوى في العام 2011 بعدما وافقت "غوغل" على دفع 500 مليون دولار للحكومة الأميركية للبت بملاحقات في هذا الخصوص أيضاً.

وكانت السلطات الأميركية قد لفتت إلى أن صيدليات إلكترونية كندية استخدمت برنامج "آدووردز" من "غوغل" الذي يسمح بنشر إعلانات مرتبطة بنتائج الأبحاث لتبيع بطريقة غير شرعية أدوية في الولايات المتحدة بين العامين 2003 و2009.

وبموجب الاتفاق الذي عمم الجمعة وقدم إلى محكمة في كاليفورنيا، وافقت "غوغل" على دفع 50 مليون دولار في السنة الواحدة على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة لتمويل تدابير تحول دون نشر هذا النوع من الإعلانات.