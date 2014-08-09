مكافي يكشف عن موقع إلكتروني للتنفيس عن غضبك.. وشكواك

يبدو أن الغاضبين في الإنترنت سيجدون موقعاً للتنفيس عن غضبهم وانفعالاتهم عبر موقع أنشئ خصيصا لهذا الغرض، وهو ما أكده جون مكافي رائد صناعة برامج مكافحة فيروسات الكمبيوتر في ظهور مفاجئ في مؤتمر لمتسللي الكمبيوتر أمس الجمعة.

وقال مكافي - الذي فر من بيليز في أميركا الوسطى في 2012 بعدما كانت الشرطة تسعى لاستجوابه في اغتيال جار - في مؤتمر ديف كون ‭‭Def Con‬‬ أكبر مؤتمر في العالم لمتسللي الكمبيوتر إنه أنشأ الموقع للأشخاص العاديين لتقديم شكاوى عن أي شيء، بدءاً من فساد الحكومة إلى البضائع الاستهلاكية السيئة.

ووضع الموقع الذي أطلق عليه براونليست ‭‭BrownList‬‬ شعار "إنه وقت الاسترداد".

ويقدم براونليست منتدى للأشخاص لتقديم شكاوى محددة ويمكن للمستخدمين اقتراح حلول للمشاكل. كما يمكن لأعضاء الموقع التصويت على اقتراحات لتقرير أي الحلول قد تكون الأفضل.

وقال مكافي لرويترز إنه يعتزم جني أرباح من خلال تقديم خدمات اشتراك للمشاريع لكن لم يدل بمزيد من التفاصيل. وأسس رجل الأعمال البريطاني-الأميركي في 1987 شركة مكافي الرائدة في برامج مكافحة فيروسات الكمبيوتر والتي بيعت فيما بعد إلى شركة إنتل في 2010.