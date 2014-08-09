LG تكشف عن هاتفها الذكي الجديد LG L60

كشفت شركة "إل جي" عن هاتف ذكي جديد ينتمي إلى سلسلة "إل جي سيرس 3" LG Series III وتستهدف به فئة الهواتف منخفضة المواصفات.

ويحمل الهاتف الذي ظهر على موقع الشركة الروسي، اسم "إل 60 إكس 145" L60 X145 وهو يقدم شاشة بقياس 4.3 بوصات وبدقة 800×400 بكسل، و 512 ميجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 4 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية القابلة للتوسعة حتى 32 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية من نوع “مايكرو إس دي.

ويملك هاتف "إل 60 إكس 145" الجديد، الذي يعمل بالإصدار 4.4 "كيت كات" من نظام التشغيل “أندرويد”، كاميرا خلفية بدقة 5 ميجابكسل وأخرى أمامية بدقة 0.3 ميجابكسل – VGA.

ويعمل الجهاز الذي يزن 119 جرامًا ويدعم شريحتي اتصال، بمعالج ثنائي النوى بتردد 1.3 جيجاهرتز، كما يملك بطارية بسعة 1,540 ميلي أمبير/ساعة.

ودون أن تكشف سعر أو موعد توفر هاتف "إل 60 إكس 145"، يظهر أن إل جي تعتزم إطلاق الهاتف باللون الأبيض والأسود.



