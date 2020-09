الهواتف الذكية تقدم "ميزة جديدة" على خيار قفل الجهاز

تقدم أنظمة تشغيل الهواتف الذكية للمستخدمين خيار قفل الجهاز لمدة مُعيّنة، في حال تم إدخال كلمة المرور بشكل خاطئ لأكثر من مرة، وهذه الميزة بدورها تسمح بزيادة مستوى الأمان وعدم إعطاء الوقت الكافي لأي شخص يحاول العبث في الجهاز.

ويُمكن لمستخدمي ويندوز تفعيل نفس الميزة من خلال الدخول إلى لوحة التحكم Control Panel ثم أدوات المدير Administrative Tools وأخيراً Local Security Policy.

في النافذة الجديدة يتم اختيار عنوان Account Lockout Policy الموجود في القائمة الجانبية ومن ثم Account lockout threshold. تظهر نافذة للمستخدم تحتوي على خانة بعنوان سوف يتم قفل الحساب بعد Account will lock out after ويحدد المستخدم في هذه الخانة عدد المرات التي بعدها يتم قفل الحساب لمدة 30 دقيقة.