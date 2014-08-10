"إيموجيمو" تطبيق يحول كلمات المحادثة لوجوه تعبيرية

بالرغم من الانتشار الكبير لتطبيقات المحادثة الفورية، مثل وتس آب، لاين أو فايبر، فإن هذا لم يمنع المطورين من إصدار تطبيقات لنفس الغرض، لكن مع ميزات جديدة تتميّز بها عن التطبيقات التقليدية.

وقد صدر مؤخراً تطبيق للمحادثة الفورية لمستخدمي أجهزة آيفون باستخدام الوجوه التعبيرية إيموجيمو، حيث يقوم تطبيق Emojimo المجاني بتحويل الكلمات إلى وجوه تعبيرية بشكل آلي مما يكسر النمطية الموجودة في معظم التطبيقات المشابهة.

ويحتاج المستخدم إلى تثبيت التطبيق وإنشاء حساب، بعدها يُمكن البدء بإضافة الأصدقاء، وبعد كتابة النص وإرساله يقوم معالج التطبيق بالتعرف على الكلمات وتحويل بعض الكلمات إلى وجوه تعبيرية مباشرةً.