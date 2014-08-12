موتورولا.. "موتو جي" بالأسواق 10 سبتمبر

تعتزم شركة موتورولا إطلاق الجيل القادم من هاتفها الذكي منخفض التكلفة "موتو جي" Moto G بحلول العاشر من شهر سبتمبر المقبل.

ونقل موقع جي إس إم أرينا GSM Arena التقني أيضاً أن هاتف موتو جي الجديد، سيأتي بشاشة أكبر وبقياس 5 بوصات مقارنة بالهاتف الذي أُطلق العام القادم مع شاشة بقياس 4.5 بوصة.

وقال الموقع إنه حصل على هذه المعلومات من أحد تجار البيع بالتجزئة، مضيفا أن بعض التجار قد يحصلون على الهاتف الجديد في وقت لاحق من شهر أغسطس الجاري، ولكن من دون أن يسمح لهم ببدء البيع قبل الموعد المقرر في شهر سبتمبر.

ويعد هاتف موتو جي منخفض التكلفة مقارنة بهاتف موتو إكس Moto X، هذا وسيكون كلا الهاتفين قريباً تحت مظلة شركة لينوفو التي استحوذت على شركة موتورولا موبيليتي من نظيرتها غوغل العام الماضي مقابل 2.9 مليار دولار.

وكانت شركة موتورولا قد أطلقت هاتف موتو جي الحالي، في شهر نوفمبر من العام الماضي وبسعر لا يتجاوز 100 دولار.