موقع يوفر منصة تسمح بمشاركة الخوارزميات بشكل جماعي

تنتشر على الإنترنت الكثير من المواقع التي توفر إمكانية مشاركة الشيفرات البرمجية والتعديل عليها بشكل جماعي مع دعم لمعظم لغات البرمجة المُستخدمة في وقتنا الحالي.

لكن المستخدمين، بإمكانهم الآن تجربة موقع http://algorithmia.com الذي يوفر منصّة تسمح بمشاركة الخوارزميات والتعديل عليها بشكل جماعي من قبل مستخدمي المنصّة، مع إمكانية مشاركة بعض الخوارزميات بشكل مدفوع وليس مجاني.

الموقع لايزال في مرحلة الدعوات الخاصة، وبالتالي يحتاج المستخدم إلى كتابة بريده الإلكتروني والضغط على زر Sign up لتصله دعوة عبر البريد الإلكتروني لإنشاء حساب وبدأ استخدام الموقع.

