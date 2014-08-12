هواوي تطلق هات "أسيند ميت7" في سبتمبر المقبل

تنوي شركة هواوي الكشف عن منتج جديد خلال حدث سيُقام في الرابع من شهر سبتمبر القادم، ويتوقع أن يكون هذا المنتج هو الهاتف الذكي هواوي أسيند ميت 7″ Huawei Ascend Mate 7.

وبطاقة الدعوة لحدث هواوي المرتقب، عبارة عن صورة بالأبيض والأسود مع الرقم 7 الذي تشكل من ظل المنتج الذي لم يظهر منه شيء.

وفي الوقت الذي يُنتظر أن تكشف فيه "هواوي" عن هاتفها الذكي "أسيند ميت 3″ Ascend Mate 3، يتوقع أن تقوم الشركة بدمج سلسلة الهواتف "أسيند ميت" Ascend Mate مع سلسلة "أسيند دي" Ascend D في هاتف واحد، لذا يتوقع أن تطلق الشركة على هاتفها القادم اسم "هواوي ميت 7" أو "أسيند دي 7″.

وعن السبب في القفزة في رقم الهاتف من 3 إلى 7، يرى البعض أن "هواوي" تعتزم من خلال هاتفها المرتقب منافسة هاتف "آيفون 6" الذي تعتزم شركة "آبل" الكشف عنها الشهر المقبل وهاتف "غالاكسي إس 6" القادم من "سامسونغ" العام القادم.

وفيما يتعلق بمواصفات هاتف "هواوي" القادم، يتوقع أن يقدم شاشة بقياس 6 بوصات وأن يتوفر بطرازين، الأول مع شاشة بدقة 1080p و 2 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، أما الثاني فمع شاشة بدقة 1440p و 3 جيجابايت.

ويتوقع أن تقوم شركة "هواوي" بتعزيز هاتفها مع الإصدار المحسن من معالجها "كيرين 920" Kirin 920 ثماني النوى، وأن يأتي الهاتف بتصميم مشابه لهاتف "إتش تي سي ون ماكس" HTC One Max.