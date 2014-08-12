تقرير: 14 مليون دولار مبيعات حاسبات كروم بوك بـ2017

ذكر تقرير أن الحاسبات المحمولة المعروفة باسم "كروم بوك" Chromebook والتي تعتمد على الإنترنت لأداء معظم المهام، شهد في الآونة الأخيرة نموا كبيرا.

ويتوقع تقرير جديد من شركة الأبحاث "جارتنر" أن تبلغ مبيعات الحاسبات التي تعمل بنظام التشغيل "كروم أو إس" Chrome OS التابع لشركة "جوجل"، 14.2 مليون وحدة بحلول عام 2017.

وتوقعت الشركة في تقريرها أن تبلغ مبيعات هذه الفئة من الحاسبات الشخصية نحو 5.2 مليون وحدة هذا العام، وذلك بزيادة قدرها 79 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

وكانت حاسبات "كروم بوك" قد شهدت بداية بطيئة، نظراً لقلة التطبيقات أو لحاجتها في معظم الوقت لتوفر اتصال بالإنترنت لأداء مهامها كاملة، ولكن الاهتمام بهذه الأجهزة تنامى لاحقًا بسبب المزايا والقدرات المحسنة، فضلًا عن السعر المنخفض.

كما عملت شركة "جوجل" على تحسين وضع العمل بدون اتصال بالإنترنت ما دفع العديد من الشركات إلى إنتاج وبيع هذه الحاسبات كبديل عن الحاسبات الشخصية التقليدية، وكان آخرها شركة "أيسر" التي كشفت أمس الاثنين عن حاسبها المحمول "كروم بوك 13" Chromebook 13.

ولفتت "جارتنر" إلى أن الطلب على حاسبات "كروم بوك" يقوده قطاع التعليم وخاصة في الولايات المتحدة، كما أشارت إلى أن بعض القطاعات الأخرى تشهد تبنياً لهذه الفئة من الأجهزة، مثل قطاعات الصيرفة، والخدمات المالية، والفندقة، وغيرها.

وكانت شركتا "سامسونج" و"أيسر" من أوائل الشركات التي تبنت حاسبات "كروم بوك"، لذا تبلغ حصة الأولى من هذه السوق نحو 65 بالمئة، بينما تقدر حصة الثانية بـ 21.4 بالمئة.

وبالرغم من النمو الذي تشهده، تعتقد شركة "جارتنر" أن هذه السوق تتطلب من المصنعين المزيد من التحسينات وحل بعض المشكلات، مثل زيادة سرعة الاتصال، وزيادة سعة الذاكرة، وتسريع سعة التخزين الداخلية، ودعم أقوى لتطبيقات قطاعات التعليم، والأعمال.