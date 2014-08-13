تويتر تطلق المرحلة التجريبية من إعلانات الفيديو

أعلنت شركة تويتر عن إطلاقها للمرحلة التجريبية من برنامج إعلاني جديد أطلقت عليه اسم "promoted video" يُتيح للمُعلنين نشر إعلانات الفيديو في خدمة تويتر.

وقالت الشركة بأن برنامجها الإعلاني الجديد يُتيح للشركات رفع مقاطع الفيديو الإعلانية وتضمينها في التغريدات التي تقوم بنشرها، كما يوفر البرنامج أدوات لقياس مدى وصول وانتشار الإعلان وتقديم الإحصائيات المُتعلقة بذلك، بشكل مُشابه للأدوات المتوفرة حاليًا للإعلانات النصية في تويتر.

وبالإضافة إلى الإعلانات، قالت تويتر أنها تختبر توفير الإمكانية للمستخدمين بنشر مقاطع الفيديو على الشبكة بشكل مجاني، وذلك لمجموعة مُختارة من الشركات والناشرين والمُستخدمين الموثقين. إلّا أن تويتر لم توضح فيما إذا كانت هذه الميزة ستُتاح لاحقًا لجميع المُستخدمين على غرار ميزة رفع الصور أم أنها ستبقى متوفرة على نطاق أضيق.

وقد بدأت تويتر باختبار ميزة إعلانات الفيديو على مجموعة صغيرة من الشركات منها "بي بي سي" و "مكدونالدز" و "فياكوم"، حيث تستطيع هذه الشركات نشر مقاطع الفيديو الخاصة بها مصحوبةً بمحتويات إعلانية.

وستظهر مقاطع الفيديو للمُستخدم مُباشرةً ضمن التغريدات، لكن لن يتم تشغيلها بشكل تلقائي، كما لن يدفع المعلنون أية مبالغ طالما لم يقم المُستخدم بالضغط على الفيديو ومُشاهدته.

يُذكر أن الشركة كانت قد أعلنت مؤخرًا عن مُضاعفة مبيعاتها من الإعلانات خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنةً بالعام الماضي.

