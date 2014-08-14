تويتر يضيف ميزتين لأصحاب الحسابات الموثقة

أعلنت الشبكة الاجتماعية "تويتر"، الأربعاء، عن إطلاق ميزتين جديدتين للمشاهير والشخصيات العامة من أصحاب الحسابات الموثقة.

وتتيح الميزة الأولى لأصحاب الحسابات الموثقة على نظامي "أندرويد" و"آي أو إس"، الحصول على إشعار لدى قيام أحد أصحاب الحسابات الموثقة الآخرين بمتابعته.

أما بالنسبة لأصحاب الحسابات الموثقة على نظام "آي أو إس"، المشغل لأجهزة شركة "آبل" المحمولة، فقد أصبح بإمكانهم عرض الحسابات الموثقة فقط من متابعيهم.

يذكر أن "تويتر" أضحت تملك نحو 271 مليون مستخدم نشط شهريا، وذلك حسب ما كشفت الشركة نهاية شهر يوليو الماضي في إطار الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2014.