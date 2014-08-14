"أيسر" تطلق حاسبات مع ميزة جديدة لإزالة الغبار

أطلقت شركة "أيسر" اليوم الأربعاء حاسبها المحمول "أسباير في نيترو" الذي يستهدف عشاق الألعاب، والذي يمتاز بتقنية صممت لإزالة الغبار ووبر القطط.

وتأتي سلسلة حاسبات أسباير في نيترو الجديدة بطرازين، حيث يقدم الأول شاشة بقياس 15 بوصة، بينما يقدم الآخر شاشة بقياس 17 بوصة، هذا وتدعم النسخة السوداء فقط من الحاسب ميزة إزالة الغبار.

ومع أن شركة أيسر لم تكشف عن سعر أو موعد طرح هذه الحاسبات، غير أن نظيرتها مايكروسوفت قامت بذلك، حيث ذكرت أنها ستطرح في أوروبا أولًا خلال الربع الثالث من هذا العام بسعر 699 يورو بالنسبة لطراز 15 بوصة، بينما سيطرح طراز 17 بوصة بسعر 799 يورو.

أما بالنسبة للنسخة السوداء التي تدعم التقنية الجديدة فستبدأ بسعر 899 يورو لطراز 15 بوصة، بينما سيبدأ سعر طراز 17 بوصة بـ 999 يورو.

وفيما يتعلق بباقي المواصفات، تعمل حاسبات "أسباير في نيترو" الجديدة بالجيل الرابع من معالجات "إنتل كور" مع خيار بطاقات رسوميات مخصصة من نوع NVIDIA GTX860M مع النسخة السوداء.

ومع أن الشركة لم تكشف عن جميع المواصفات، تبدو الحاسبات المحمولة الجديدة تقليدية وليست ضمن فئة الحاسبات المحمولة "ألترابوك"، هذا وتقدم الحاسبات محرك الأقراص "بلو-راي" مع دعم وسائط M-Disk التي تُستخدم لأرشفة البيانات لمدة 100 عام.

وتأتي حاسبات "أسباير في نيترو" مع شاشات بتقنية IPS لزاويا عرض واسعة وبالدقة الكاملة 1,920×1,080 بكسل، مع أقراص تخزين داخلية بسعة 1 تيرابايت أو أقراص بحالة التخزين الساكنة بسعة 256 جيجابايت.

وتتضمن النسخة السوداء من حاسبات "أسباير في نيترو"، إلى جانب ميزة إزالة الغبار، ميزة Turbo Mode التي قالت "أيسر" إنه بإمكان المستخدمين تفعيلها يدويًا، والتي تعمل على زيادة سرعة مروحة الجهاز بنسبة 19 %، وتخفيض حرارة المعالج وبطاقة الرسوميات بنسبة 11 بالمئة، ما يسمح في تحسين الأداء، وفقًا للشركة.

