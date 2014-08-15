طريقة جديدة لقراءة رسائل "فيسبوك" في آيفون

أطلق موقع فيسبوك مؤخراً تحديثاً جديداً لتطبيقه على الهواتف الذكية، حيث ألغى هذا التحديث إمكانية قراءة الرسائل من التطبيق نفسه، وأصبح المستخدمون بحاجة إلى تثبيت تطبيق فيسبوك مسنجر للوصول إلى الرسائل.

لكن مستخدمي أجهزة آيفون يمكنهم قراءة الرسائل الواردة والرد عليها دون الحاجة إلى تثبيت فيسبوك مسنجر. بداية، يجب حذف تطبيق فيسبوك مسنجر من الجهاز، بعدها يقوم المستخدم بتشغيل تطبيق فيسبوك والضغط على تبويب الرسائل Messages لتظهر للمستخدم رسالة بضرورة تثبيت فيسبوك مسنجر، ومن ثم يتم نقله إلى متجر التطبيقات.

أخيراً في متجر التطبيقات يقوم المستخدم بالضغط على تحميل install وبعد البدء مباشرة يضغط على إيقاف، وبالعودة إلى تطبيق فيسبوك تظهر للمستخدم واجهة الرسائل للرد والقراءة مباشرة.