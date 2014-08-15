"لعبة كابتن طماطم" لمستخدمي آبل

تتوفر لأجهزة آيفون الكثير من ألعاب كرة القدم معظمها باللغة الإنجليزية، لكن لا تتوفر حتى الآن لعبة تدمج بين كرة القدم والمغامرات كما هو الحال في ألعاب مثل Subway Surf أو Temple Run.

لذا يمكن لمستخدمي آيفون تجربة لعبة كابتن طماطم العربية والمجانية، والتي توفر للمستخدم لعبة تجمع بين كرة القدم والمغامرات، حيث يحتاج المستخدم إلى تجنب بعض العوائق والحواجز وتجميع القطع النقدية لرفع النقاط في آخر اللعبة.

طريقة التحكم باللعبة سهلة جداً، فمن خلال لمس الشاشة بطرق مختلفة يتم تنفيذ بعض العمليات، مثل القفز أو ركل الكرة. كما تتميز واجهات اللعبة بالرسومات عالية الدقة.