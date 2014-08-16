احجز تذاكر الطيران بأقل سعر ممكن على آيفون

تتوفر على الإنترنت الكثير من المواقع التي يُمكن الاستعانة بها لحجز تذاكر الطيران وبأرخص الأسعار، لكن هذه الأسعار تبدأ بالارتفاع كلما اقترب موعد السفر دون وجود أي طريقة للحصول على السعر القديم.

لذا يُمكن لمستخدمي أجهزة آيفون تجربة تطبيق Flight Tonight المجاني والذي من خلاله يمكن حجز تذاكر طيران في نفس يوم السفر وبأرخص الأسعار. الممكنة

أما ما يُميّز هذا التطبيق فهو إمكانية حجز التذاكر ذهاباً وإياباً بأرخص سعر، بطريقة سهلة وغير معقدة، فكل ما يحتاجه المستخدم هو تحديد المطار الذي يرغب بالسفر منه وتحديد المطار الذي يرغب بالسفر إليه، ليتم عرض جميع الطائرات المتوفرة مباشرةً.

