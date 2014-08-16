تحكم بـ"يوتيوب" على الحاسب باستخدام الهاتف دون برامج

يقدم موقع يوتيوب للمستخدمين ميزة التحكم بالموقع من خلال الهاتف أو الحاسب اللوحي دون الحاجة إلى تثبيت أي برنامج أو الاتصال بنفس شبكة الإنترنت، حيث تعتبر هذه الميزة جزءا من خدمة تلفاز يوتيوب Youtube TV.

ويمكن للمستخدمين التوجه إلى الرابط التالي: https://www.youtube.com/tv ومن ثم الضغط على حرف S في لوحة المفاتيح ليظهر شريط البحث مع وجود عنوان Search Faster. بعدها يقوم المستخدم بفتح الرابط youtube.com/pair باستخدام هاتفه أو حاسبه اللوحي ويقوم بإدخال الأرقام الظاهرة في شاشة الموقع على الحاسب، لتبدأ بعدها عملية المزامنة والتحكم بـ"يوتيوب" من خلال الهاتف.

