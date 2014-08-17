إطلاق نسخة معاينة من نظام "ويندوز 9" الشهر المقبل

تعتزم شركة "مايكروسوفت" إطلاق نسخة "معاينة تقنية" Tech Preview من الإصدار القادم من نظام التشغيل ويندوز، نهاية شهر سبتمبر أو مطلع أكتوبر المقبلين، وذلك وفقًا لموقع "زد دي نت" ZDNet الإلكتروني.

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة عدة رفضت الكشف عن اسمها، أنه يتعين على من يثبت نسخة "المعاينة التقنية" من الإصدار الذي يعرُف بالاسم الرمزي "ويندوز ثريشولد" Windows Threshold، الموافقة على تنزيل تحديثات شهرية متتالية تصدرها الشركة تلقائياً بغية اختبار النظام.

ويُعد "ويندوز ثريشولد" الإصدار الرئيسي القادم من نظام التشغيل "ويندوز" والذي يتوقع أن يُسمى أيضاً "ويندوز 9" وأن يجري إطلاقه في ربيع العام المقبل 2015.

ويتوقع أن يتضمن نظام "ويندوز 9" المرتقب عدداً من المزايا الجديدة التي تهدف شركة "مايكروسوفت" من خلالها إلى تحسين قابلية استخدام النظام على الأجهزة غير اللمسية ولأولئك الذين يعتمدون، إلى جانب الشاشة اللمسية، اعتماداً كبيراً على الفأرة ولوحة المفاتيح.

ووفقًا لتسريبات سابقة، تعتزم شركة "مايكروسوفت" مع الإصدار القادم من نظام "ويندوز" إعادة زر "إبدأ" التقليدي، إلى جانب دعم التطبيقات التي تتوافق مع شاشة "ميترو" Metro وتعمل على سطح المكتب، كما ستدعم الشركة ميزة "أسطح المكتب الافتراضية" Virtual Desktops وستجلب خدمة المساعد الشخصي "كورتانا" إلى نظام التشغيل المخصص للحاسبات الشخصية واللوحية.