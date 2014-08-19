دورة مجانية لتعليم برمجة 14 تطبيقاً لأجهزة "آيفون"

أصبح بإمكان المستخدمين الاستعانة بأكثر من مصدر مجاني على الإنترنت، من أجل تعلّم طريقة برمجة تطبيقات لأجهزة آبل الذكية، التي تعمل بنظام آي أو إس iOS مثل آيفون وآيباد، وما يُميّز مصدراً عن الآخر هو طريقة تقديم المعلومات للمستخدم وتعليمه.

ويُمكن للراغبين بتعلّم برمجة تطبيقات لأجهزة آيفون تجربة موقع http://goo.gl/51mWfV الذي يوفر دورة مجانية تقوم بتعليم البرمجة من خلال بناء 14 تطبيقاً لأجهزة آيفون.

الدورة تشرح للمستخدمين بناء تطبيقات لنظام آي أو إس 7 باستخدام برنامج xCode 5 المتوفر لأجهزة ماك فقط، حيث تُقدم للمستخدم أكثر من 350 فيديو تقوم بتوجيه المستخدم خطوة بخطوة أثناء بناء تطبيقاته.