غوغل تفتح خدماتها للأطفال دون الثالثة عشر

تعمل شركة غوغل على تطوير حزمة من الأدوات التي تسمح للأطفال باستخدام خدماتها المُختلفة بموافقة الوالدين، وذلك في تعديل جديد قادم على سياستها التي لا تتيح للأطفال دون سن الثالثة عشر التسجيل في خدماتها.

وبحسب تقرير نشره موقع "ذي إنفروميشن" الإلكتروني، سيتمكن الأطفال لدى توفير هذه الإمكانية من استخدام نسخ خاصة من خدمات غوغل مثل يوتيوب. وستعمل غوغل على الامتثال لقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت الذي ينص على أن الأطفال دون الثالثة عشر يحتاجون إلى التسجيل في الخدمات بعد الحصول على موافقة الوالدين.

وذكر التقرير أن الإجراء الجديد سيشمل كذلك تسجيل هواتف أندرويد الجديدة، وسوف يتيح للوالدين مراقبة ما يستخدمه الأطفال من خدمات غوغل وما يتصفحونه من مواقع أو مقاطع فيديو، بالإضافة إلى إمكانية حجب المحتوى.

يُذكر أن سياسة عدم إتاحة التسجيل للأطفال دون الثالثة عشر مُطبّقة لدى مُعظم خدمات الإنترنت الشهيرة، لكن هذه الخدمات لا تستطيع منع الطفل من تجاوز التسجيل فيها عبر اختيار عمر أكبر من عمره الحقيقي، إلّا في حال تضمّن بعضها طلب إدخال بيانات البطاقات الائتمانية وهو ما لا يتوفر في معظم الخدمات المجانية مثل غالبية خدمات غوغل.